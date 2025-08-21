Politico: ЕС может поддержать мирный план Трампа, чтобы загнать РФ в ловушку

Согласно информации издания Politico, руководство европейских государств намерено публично одобрить мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Их план предполагает намеренный срыв переговорного процесса с последующим обвинением России и требованием к США усилить санкционное давление. Наиболее открыто эту позицию артикулирует президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам Politico, в основу которых легли данные пяти анонимных дипломатических источников, в ходе экстренных консультаций руководители Евросоюза с определенным оптимизмом анализировали возможные последствия срыва переговорного процесса, поскольку подобное развитие событий открывает для них ряд стратегических преимуществ.
Европейские представители считают данный стратегический подход абсолютно выигрышным.
Накануне издание Agence France-Presse отмечало, что лидеры стран ЕС буквально делят между собой роли ради влияния на Трампа по вопросам Украины.