Politico: ЕС может поддержать мирный план Трампа, чтобы загнать РФ в ловушку

ЕС считает беспроигрышной тактику согласия с планом Трампа, чтобы потом усилить санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации издания Politico, руководство европейских государств намерено публично одобрить мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Их план предполагает намеренный срыв переговорного процесса с последующим обвинением России и требованием к США усилить санкционное давление. Наиболее открыто эту позицию артикулирует президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Politico, в основу которых легли данные пяти анонимных дипломатических источников, в ходе экстренных консультаций руководители Евросоюза с определенным оптимизмом анализировали возможные последствия срыва переговорного процесса, поскольку подобное развитие событий открывает для них ряд стратегических преимуществ.

Европейские представители считают данный стратегический подход абсолютно выигрышным.

Накануне издание Agence France-Presse отмечало, что лидеры стран ЕС буквально делят между собой роли ради влияния на Трампа по вопросам Украины.

