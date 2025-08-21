Ричмонд
Израиль начал наступление на Газу

Израильская армия контролирует окраины города.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательным действиям на территорию города Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина.

По его словам, израильские военные уже начали первые этапы вторжения в город. Представитель армии подчеркнул, что операция развивается по намеченному плану.

Дефрин также отметил, что на данный момент подразделения ЦАХАЛ удерживают контроль над окраинами Газы, закрепляясь на занятых позициях.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство приближается к завершению военной кампании против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

