Поэт Энтин рассказал, почему его обвинили в пропаганде пьянства

По словам мэтра, например, песню Водяного для мультфильма «Летучий корабль» он написал, лёжа в ванне, потому что ему важно «представлять переживания персонажа для которого он пишет песню». «Жил с соседями — они уже стучать начали, чтобы открыл, поэтому я уложился за 15 минут, — продолжил поэт. — За это время я придумал в голове характер Водяного». По словам Энтина, текст этой песни издательство отказалось вставить в его книгу, признав «диссидентской» за строчки «Эх, жизнь моя — жестянка, да ну её в болото!».