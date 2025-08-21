Поэт Энтин рассказал, почему его обвинили в пропаганде пьянства

Поэт Юрий Энтин, автор стихов более 600 песен, среди которых «Ничего на свете лучше нету», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была?», «Луч солнца золотого», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», 21 августа отмечает 90-летний юбилей.
Накануне в эксклюзивном интервью aif.ru мэтр рассказал, как рождались его хиты. Поэт признался: «Каждый раз, начиная новую песню, я волнуюсь. И пишу, совершенно не думая, станет она шлягером или нет».
По словам мэтра, например, песню Водяного для мультфильма «Летучий корабль» он написал, лёжа в ванне, потому что ему важно «представлять переживания персонажа для которого он пишет песню». «Жил с соседями — они уже стучать начали, чтобы открыл, поэтому я уложился за 15 минут, — продолжил поэт. — За это время я придумал в голове характер Водяного». По словам Энтина, текст этой песни издательство отказалось вставить в его книгу, признав «диссидентской» за строчки «Эх, жизнь моя — жестянка, да ну её в болото!».
«Тогда же забраковали и песню “Вжик-вжик, вжик! Кто на новенького?” — за пропаганду пьянства — из-за строчек “Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух…”, — рассказал aif.ru Юрий Сергеевич.