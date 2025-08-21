Пауки-осы распространились по 20 российским регионам

Пауки-осы (аргиоп Брюнниха) летом этого года были замечены в 20 регионах РФ, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны. Об этом сообщило издание «Лента.ру».
Членистоногие распространились в Тульской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской, Калужской, Челябинской и Московской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от населения Алтайского края, Республики Башкирия и Владимирской области.
Профессор, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский сообщил, что пауки могут закрепиться в регионах Центральной России в случае, если предстоящая зима будет теплой. При холодной зиме популяция вымрет, но вернется в последующие теплые сезоны, отметил он в беседе с порталом.
Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров высказался, что пауки-осы могут обосноваться в зеленых зонах столицы, но при этом не представляют серьезной опасности для жителей города.
Он отметил, что ранее в Сети появилась информация о якобы массовом нашествии этих членистоногих в регионах РФ, включая Подмосковье.