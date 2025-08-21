Ричмонд
В России астрономическая осень наступит 22 сентября

Также в этот день произойдет осеннее равноденствие.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Астрономическая осень придет в Россию и другие страны Северного полушария Земли 22 сентября, когда произойдет осеннее равноденствие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Астрономическая осень наступит в Северном полушарии планеты 22 сентября 2025 года в 21:19 мск. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна», — сообщили ТАСС ученые.

Равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После него в Северном полушарии планеты дни станут короче, а ночи длиннее, напомнили в планетарии.

Продолжительность светового дня в течение сентября на широте Москвы сократится с 13 часов 51 минуты до 11 часов 38 минут.