В России астрономическая осень наступит 22 сентября

«Астрономическая осень наступит в Северном полушарии планеты 22 сентября 2025 года в 21:19 мск. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна», — сообщили ТАСС ученые.