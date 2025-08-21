В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением расширить комплекс мер, направленных на исключение возможности заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание, в частности, предлагается закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости — ежегодного», — сказано в письме.
Также предлагается закрепить обязанность осуществления визита уполномоченными органами в место проживания супругов с целью подтверждения ведения ими совместного хозяйства, доказывания супругами заключения брака с целью создания семьи путем предоставления в соответствующие органы общих фотографий, банковских выписок и других подтверждений по требованию органов власти, а также проведения при необходимости опроса соседей, друзей и родственников супругов.
По мнению Лантратовой, данные меры позволят на ранних этапах пресечь случаи незаконного пребывания на территории России и дальнейшего получения гражданства недобросовестными иностранными гражданами, защитят от деградации институт семьи, а также создадут препятствия для использования брака с россиянками для легализации последователей радикальных религиозных течений.
Она напомнила, что недавно принятым Федеральным законом от 26 октября 2024 года (№ 358-ФЗ) был введен комплекс мер, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ.
По словам политика, законом был установлен минимальный срок (3 года) нахождения в браке с гражданином России, соблюдение которого необходимо для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты).