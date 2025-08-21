Родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ заявили о масштабных потерях среди бойцов — речь идет о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.
По их данным, семьи военнослужащих направили коллективную жалобу в Государственное бюро расследований Украины и лично Владимиру Зеленскому. В письме авторы выражают недовольство действиями командования, обвиняют его в равнодушии к судьбе бойцов и требуют привлечь ответственных к ответственности.
Источник отметил, что 158-я бригада была создана сравнительно недавно. По словам собеседника агентства, схожие претензии звучат и в адрес командования 95-й десантно-штурмовой бригады, которое обвиняют в нерациональном использовании личного состава и отправке бойцов в так называемые «мясные штурмы» без достаточной поддержки и продуманного плана.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что уничтожение в Серебрянском лесу 53-я бригады Вооруженных сил Украины нанесло большой боевой и моральный ущерб ВСУ.