Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ

Источник отметил, что 158-я бригада была создана сравнительно недавно. По словам собеседника агентства, схожие претензии звучат и в адрес командования 95-й десантно-штурмовой бригады, которое обвиняют в нерациональном использовании личного состава и отправке бойцов в так называемые «мясные штурмы» без достаточной поддержки и продуманного плана.