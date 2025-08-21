Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи заявили о тысячах пропавших и погибших в бригаде ВСУ

Семьи военнослужащих направили коллективную жалобу в Государственное бюро расследований Украины.

Источник: Аргументы и факты

Родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ заявили о масштабных потерях среди бойцов — речь идет о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, семьи военнослужащих направили коллективную жалобу в Государственное бюро расследований Украины и лично Владимиру Зеленскому. В письме авторы выражают недовольство действиями командования, обвиняют его в равнодушии к судьбе бойцов и требуют привлечь ответственных к ответственности.

Источник отметил, что 158-я бригада была создана сравнительно недавно. По словам собеседника агентства, схожие претензии звучат и в адрес командования 95-й десантно-штурмовой бригады, которое обвиняют в нерациональном использовании личного состава и отправке бойцов в так называемые «мясные штурмы» без достаточной поддержки и продуманного плана.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что уничтожение в Серебрянском лесу 53-я бригады Вооруженных сил Украины нанесло большой боевой и моральный ущерб ВСУ.