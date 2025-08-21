Уроки для настоящих мужчин

В городском клубе Музея Победы прошел мастер-класс от сотрудников ОМОН «Авангард». Как летом в столице занимаются патриотическим воспитанием, выяснила корреспондент «Вечерней Москвы».
Не скучная лекция, а живой и громкий мастер-класс по защите Отечества. Именно так прошел день в городском клубе «Лето Побед», где бойцы легендарного ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии показали подросткам, из чего на самом деле сотканы будни спецназа.
— Главное — не паниковать и грамотно оценить обстановку, — с этих слов инструктора Германа начался один из самых серьезных блоков программы, посвященный оказанию первой помощи.
На профессиональных тренажерах-манекенах ребята учились искать пульс, накладывать жгут, отрабатывали ритм непрямого массажа сердца.
Настоящий фурор произвел блок, посвященный управлению дронами. Оператор БПЛА Олег не только рассказал об их возможностях, но и дал каждому желающему почувствовать себя пилотом.
Кульминацией стала встреча с представителями отряда специального назначения. Бойцы смоделировали задержание условного преступника — несколько точных движений, и «нарушитель» был обезврежен. После этого ребята примерили экипировку. Дмитрий Андрианов, ставший участником клуба в 15-й раз, прочувствовал, насколько это не простая задача, ведь вес обмундирования может достигать 50 килограммов.
— В нашем городском клубе представлено десять тематических направлений — от творческих программ до развития навыков самоуправления, — рассказал старший вожатый клуба Сергей Куклин.
Наибольшей популярностью у ребят пользуются именно встречи с сотрудниками силовых структур. Они не только демонстрируют специальное снаряжение и технику, но и проводят содержательные беседы о службе, делятся советами по безопасности.
— Занятия посещают дети от 8 до 13 лет, отряды формируются по 25 человек. Всего в клубе одновременно занимаются 18 отрядов, — подвел итог Сергей.
А вот Российская государственная детская библиотека этим летом приняла более 5000 посетителей. Для юных гостей подготовили масштабную программу: интерактивные литературные занятия с погружением в мир книг через театр и творчество, проект «Арт-Каникулы» с тематическими сменами, спектаклями и квестами.
Крупнейшим событием лета стал международный фестиваль «Движение Первых» на ВДНХ, собравший 235 тысяч участников из 84 регионов и 26 стран. В рамках летней оздоровительной кампании движение охватило более 5 миллионов детей через лагеря и уникальный туристический проект «Походы Первых». Патриотическое воспитание реализовалось через всероссийскую игру «Зарница 2.0» с участием 260 команд из 89 регионов. «Университетские смены» провели в 30 вузах для 3000 победителей конкурсного отбора, где подростки изучали профессиональные направления от ИT до медицины.
К тому же столичные школьники посетили загородные спортивно-патриотические лагеря. В частности: «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский», там уже началась заключительная смена. Она стала шестой за это лето и объединила более 800 юных москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
— На протяжении всего лета ребята проходили тактическую и инженерную подготовку, знакомились с основами топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, учились управлять беспилотными летательными аппаратами и ориентироваться на местности. Всего в сменах приняли участие более 4,6 тысячи столичных школьников, — сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Станислав Кузьменко, председатель ВДМОД «Волонтерской роты боевого братства»:
— Летние месяцы — это не только время отдыха, но и возможность для развития и воспитания подрастающего поколения. Патриотические и просветительские программы помогают ребятам открыть для себя историю и культуру страны, почувствовать сопричастность к ее судьбе, научиться работать в команде и брать на себя ответственность. У нас на протяжении всего лета работает волонтерский кемпинг «СВОи люди», в рамках которого молодежь участвует в спортивных и творческих программах, знакомится с героями, участвует в поисковых экспедициях и учится новому.