Уроки для настоящих мужчин

— Летние месяцы — это не только время отдыха, но и возможность для развития и воспитания подрастающего поколения. Патриотические и просветительские программы помогают ребятам открыть для себя историю и культуру страны, почувствовать сопричастность к ее судьбе, научиться работать в команде и брать на себя ответственность. У нас на протяжении всего лета работает волонтерский кемпинг «СВОи люди», в рамках которого молодежь участвует в спортивных и творческих программах, знакомится с героями, участвует в поисковых экспедициях и учится новому.