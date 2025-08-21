Олимпийская чемпионка Хелиф завершила карьеру после гендерного* скандала

Олимпийская чемпионка по боксу в 2024 году из Алжира Иман Хелиф закончила профессиональную карьеру после гендерного* скандала. Об этом рассказал бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах.
— Иман покинула мир бокса, она все бросила. После того, что произошло на Олимпиаде, Иман даже не начала заниматься снова и больше не боксирует, — заявил он в интервью порталу Nice-Matin.
Хелиф не смогла пройти гендерный* тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Международный олимпийский комитет позже одобрил ее участие в летних Олимпийских играх — 2024. Она выиграла золото в весе до 66 килограммов.
Иман Хелиф должна вернуть золотую медаль. Об этом в июне заявил глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Он также похвалил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за законодательное закрепление принципа, согласно которому женский спорт предназначен для биологических женщин.
Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа обнародовал заключение врачей с гендерным* тестом Хелиф. Согласно их выводу, у нее нет женских половых органов, в том числе матки, но есть так называемый микропенис.
*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.