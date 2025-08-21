Неравнодушные студенты помогают жителям Донбасса

Сбор гуманитарной помощи состоялся по личной инициативе ректора РГСУ, академика Российской академии художеств Андрея Леонидовича Хазина. В нем приняли участие сотрудники и студенты университета, волонтеры и просто неравнодушные жители столицы. В Кременской район Луганской Народной Республики доставят верхнюю одежду, обувь, футболки и спортивную одежду для взрослых и детей. Также были собраны средства личной гигиены, продукты питания и канцелярские принадлежности, что особенно актуально в преддверии нового учебного года. Отправка гуманитарной помощи была приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации. Вес груза составил 1,5 тонны — цифра наглядно свидетельствует о неравнодушии москвичей. А волонтеры тем временем уже начинают готовиться к новому сбору.