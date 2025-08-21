Неравнодушные студенты помогают жителям Донбасса

20 августа добровольцы Российского государственного социального университета отправили гуманитарный груз весом в 1,5 тонны в ЛНР. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с волонтерами.
Сбор гуманитарной помощи состоялся по личной инициативе ректора РГСУ, академика Российской академии художеств Андрея Леонидовича Хазина. В нем приняли участие сотрудники и студенты университета, волонтеры и просто неравнодушные жители столицы. В Кременской район Луганской Народной Республики доставят верхнюю одежду, обувь, футболки и спортивную одежду для взрослых и детей. Также были собраны средства личной гигиены, продукты питания и канцелярские принадлежности, что особенно актуально в преддверии нового учебного года. Отправка гуманитарной помощи была приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации. Вес груза составил 1,5 тонны — цифра наглядно свидетельствует о неравнодушии москвичей. А волонтеры тем временем уже начинают готовиться к новому сбору.
— Такая работа нашим студентам не только позволяет делать добрые дела, но и развивает у них чувство патриотизма, укрепляет чувство общности со своими согражданами, — рассказал «ВМ» проректор по молодежной политике и воспитательной работе РГСУ Георгий Саркисов.
Когда перед страной встала задача сплотиться и помогать защитникам и жителям Донбасса, университет не прошел мимо. Всего за три года силами вуза было собрано свыше 30 тонн гуманитарного груза, рассказали «ВМ» в Молодежном информационном агентстве РГСУ. Университет регулярно передает спортивный инвентарь, художественную и учебную литературу, учебные пособия, гуманитарные, продовольственные и медицинские товары. Это не разовые акции, а систематическая работа, направленная на то, чтобы поддержать жителей Донбасса.
— Волонтерство является важной частью жизни для меня. Занимаясь добровольческой деятельностью и помогая людям в сложных условиях, я чувствую себя частью большой команды, где каждый делает важное дело. Я ощущаю настоящее удовлетворение от своей деятельности и уверенность, что мои усилия приносят пользу другим, — поделилась с «ВМ» эмоциями волонтер РГСУ, студентка четвертого курса факультета политических и социальных технологий Екатерина Науменко.
Деятельность волонтеров не ограничивается сбором одежды, продуктов, канцелярии. В апреле текущего года в рамках 105-летия РГСУ была направлена партия гуманитарной помощи Луганскому государственному университету имени Владимира Даля. Было собрано более 170 произведений русской художественной классической литературы для библиотеки ЛГУ.
Не забывают в университете и о помощи защитникам Родины. Волонтеры сопровождают бойцов в реабилитационных центрах, проводят для них спортивные соревнования, культурно-развлекательные мероприятия, вечера настольных игр и осуществляют патронаж.
Кроме того, студенты медицинского профиля старших курсов РГСУ работают ассистентами при прохождении тяжелоранеными бойцами курса реабилитации и участвуют в программе ресоциализации участников боевых действий. Ее РГСУ разработал и осуществляет совместно с государственным фондом «Защитники Отечества». Без внимания университета не остается ни один аспект, помощь оказывается всесторонняя.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Зайцев, председатель общественного движения «Зов народа»:
— Участие в гуманитарной деятельности помогает молодым людям развивать в себе такие важные качества, как милосердие, сострадание и готовность поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации. Это занятие формирует нравственные ориентиры и воспитывает гражданскую позицию. Считаю, что студенчество должно продолжать играть активную роль в процессе оказания помощи участникам СВО и жителям Донбасса.