Сотрудники Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых

Ранее Life.ru сообщал, что генерального директора Киево-Печерской лавры Максима Остапенко, который, к слову, принимал участие в вытеснении из обители УПЦ, сняли с должности. Ему вменили в вину то, что он недостаточно рьяно отстаивал позицию Киева по борьбе с канонической Украинской православной церковью, а в лавре «не должно быть московского духа».