Сотрудники Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых

Сотрудники музея-заповедника Киево-Печерская лавра вынесли из помещений раки с мощами святых для проведения неизвестных манипуляций. Об инциденте сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Источник: Life.ru

В ролике действительно видно, что раки находятся на улице. Возле одного из них стоит мужчина и что-то разглядывает. В СПЖ напомнили, что о состоянии останков святых уже несколько месяцев нет достоверных сведений.

Из Киево-Печерской лавры вынесли раки с мощами святых. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия.

Украинские СМИ сообщали, что руководство учреждения планирует масштабную реставрацию, направленную на так называемую дерусификацию росписей в Успенском соборе. Для выполнения этих работ, по данным, будут привлечены как штатные специалисты музея, так и внешние эксперты.

Ранее Life.ru сообщал, что генерального директора Киево-Печерской лавры Максима Остапенко, который, к слову, принимал участие в вытеснении из обители УПЦ, сняли с должности. Ему вменили в вину то, что он недостаточно рьяно отстаивал позицию Киева по борьбе с канонической Украинской православной церковью, а в лавре «не должно быть московского духа».