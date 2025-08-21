В России предложили проводить тестирование перед браком

Предлагается обязать супругов доказывать, что они создали семью. Для этого они должны будут предоставить общие фото, выписки из банка и другие доказательства. А уполномоченные органы смогут проверять их место жительства и опрашивать соседей, друзей или родственников. Лантратова считает, что это создаст препятствия для использования брака с россиянками для легализации последователей радикальных религий.