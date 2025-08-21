Ричмонд
Юрист из Новосибирска разъяснил правила размещения рекламы в Instagram* после введённых ограничений

Юрист правового центра «Алмаз» Демьян Карякин рассказал, что именно считается рекламой и какие санкции предусмотрены за нарушения.

С 2025 года в России действует запрет на размещение рекламных материалов в Instagram* и ряде других ресурсов, признанных нежелательными. Нарушение правил влечёт административную ответственность:

для физических лиц — от 2,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

По словам Демьяна Карякина, под рекламой понимается как продвижение сторонних товаров и услуг, так и самореклама — описание собственных услуг, размещение ссылок и контактной информации.

Юрист отметил, что ответственность не распространяется на контент, опубликованный до введения ограничений. Вместе с тем он рекомендовал владельцам аккаунтов рассмотреть возможность удаления рекламных постов и переноса аудитории на разрешённые площадки.

При этом важно учитывать, что продвижение других социальных сетей также может быть квалифицировано как реклама. Согласно разъяснениям эксперта, допустимо указывать в тексте, что подробности доступны в другой соцсети, но без размещения прямых ссылок.

Карякин также уточнил, что анонимность аккаунта не гарантирует защиты: технические службы правоохранительных органов могут установить владельца страницы по цифровым следам.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в России и запрещённой на территории РФ.