Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль, занимающий также пост вице-канцлера, потребовал от министерств найти источники экономии для покрытия бюджетного дефицита.
«Теперь я ожидаю, что каждый министр определит, где можно сэкономить», — сообщил Клингбайль для телеканала «Sat. 1».
Вице-канцлер подчеркнул, что при запланированном на 2026 год бюджете расходов в €520,5 млрд все министерства обязаны внести свой вклад в покрытие дефицита путем изыскания дополнительных возможностей для экономии.
Кроме этого, Клингбайль сообщил, что правительству Германии необходимо изыскать €30 млрд для покрытия дефицита бюджета 2027 года.
«Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение дефицит», — заключил глава Минфина ФРГ.
Однако вопреки нарастающему кризису в Германии, страна снова заявила о желании разместить свои войска на территории Украины.