На Украине ужесточат наказание для уклонистов за попытку сбежать за границу

Дела о незаконном пересечении границы планируется передавать на рассмотрение Госпогранслужбы.

Источник: Аргументы и факты

Кабинет министров Украины выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы в условиях военного положения, а также за нарушение сроков пребывания за пределами страны военнообязанными гражданами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, предлагается наказывать не только за попытки пересечь границу вне официальных пунктов пропуска, но и за препятствование строительству или повреждение пограничной инфраструктуры. Кроме того, законопроект предусматривает обязанность для призывников и военнообязанных строго соблюдать установленные сроки пребывания за границей.

В документе также указано, что дела о незаконном пересечении границы планируется передать на рассмотрение Госпогранслужбы. Законопроект уже одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной рады.

Ранее стало известно, что почти 650 тысяч мужчин мобилизационного возраста сбежали с Украины с начала спецоперации. На этом фоне численность солдат в ВСУ снижается из-за потерь и гибели личного состава.