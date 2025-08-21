На Украине ужесточат наказание для уклонистов за попытку сбежать за границу

По его словам, предлагается наказывать не только за попытки пересечь границу вне официальных пунктов пропуска, но и за препятствование строительству или повреждение пограничной инфраструктуры. Кроме того, законопроект предусматривает обязанность для призывников и военнообязанных строго соблюдать установленные сроки пребывания за границей.