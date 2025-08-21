Пусть скульптур будет больше

— Не то слово. Туда и из нашего двора, и из соседних дворов все дети ходили — в разные кружки. И вот там-то мне впервые и дали полепить их глины. Как жаль, что я в силу возраста не запомнил, как звали нашу преподавательницу, прекрасную женщину… А ведь была она, судя по всему, сильным скульптором, поскольку у нее была даже своя мастерская в каком-то дворике на Пятницкой. Именно она обратила внимание на мою бесшабашную выдумку. Я смело смешивал краски, и из печи выходили вполне симпатичные изделия, они начали выставляться на выставках, даже на ВДНХ. И однажды она нас с Игорем повезла к своей знакомой, Лидии Арсентьевне Богачевой, которая преподавала в МСХШ (Московская средняя художественная школа при Институте им. В. И. Сурикова, ныне МЦХШ при РАХ. — «ВМ») скульптуру в младших классах. Разумеется, я про эту школу ничего никогда не слышал, родители мои тоже. В общем, все произошло как во сне: мы приехали, я слепил что-то по ее заданию, вроде зверушку какую-то, и мне велено было на экзамены приходить, которые были уже скоро. На них мне надо было сдать академический рисунок — натюрморт. А я в жизни этого не делал! Но в итоге все сдал и начал учиться. Школа оказалась престижной, сильной, учили нас всерьез. Оттуда у всех дорога была в Суриковский институт, но почему-то мне туда не хотелось. Более того, уже в самом конце экзаменов я понял, что не хочу быть художником. И на последний экзамен просто не явился, потом забрал документы, а родителям сказал, что не сдал. Им было все равно, честно говоря, и я пошел в армию, какое-то время до этого поработав на заводе токарем.