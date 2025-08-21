Ричмонд
«Лицемерие»: Катя Гордон назвала развод Дибровых публичным спектаклем

Юрист Екатерина Гордон назвала постановочным развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она считает, что бракоразводный процесс является лишь «интеллигентным спектаклем» для публики.

Юрист Екатерина Гордон назвала постановочным развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она считает, что бракоразводный процесс является лишь «интеллигентным спектаклем» для публики.

По ее словам, Полина Диброва сейчас живет в доме, купленном супругом Елены Товстик, от которой у него шестеро детей. Шоумен, в свою очередь, доволен финансовой стороной развода.

— Красота в том, что Полина живет в доме, купленном на деньги, нажитые в браке Товстиков с двумя детьми Елены, а Дибров доволен тем, что не обделен в финансовых вопросах. Лицемерие — атавизм времени, — написала Гордон в Telegram-канале.

Также она рассказала, что бизнесмен пытался убедить жену разместить пост об их «хороших отношениях» и о том, что он якобы давно ушел к Полине, но у него это не получилось.

— Народ не принимает его и все чувствует. Читайте комментарии простых людей — это лучший маркер, — заключила юрист.

Дмитрий Дибров и его жена Полина в ходе развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью свыше тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. По данным журналистов, построенный за годы совместной жизни дом официально оформлен на шоумена, но на него может претендовать и супруга.