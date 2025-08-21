В МАИ научились оптимизировать траектории дальних космических полетов

Отмечается, что в основу разработки положены продвинутые математические методы и специальные компьютерные алгоритмы — они позволяют очень точно просчитать самый эффективный путь для космического аппарата под воздействием внешних сил — от гравитации до солнечного ветра и сопротивления остатков атмосферы на высоких орбитах. «Эти “помехи” могут показаться незначительными, но за долгие месяцы или годы полета они могут сильно изменить траекторию», — пояснили в институте.