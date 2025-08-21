Работодателям в РФ грозят крупные штрафы за неоплату труда в выходные

«За первое нарушение предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В случае повторного нарушения сумма увеличивается — по части 7 той же статьи штраф может достичь 100 тысяч рублей. Согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере», — заявил Машаров. Его слова передает ТАСС. При этом расчет производится с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат.