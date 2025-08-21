Работодателям в РФ грозят крупные штрафы за неоплату труда в выходные

Крупный штраф грозит работодателям за неоплату работы в выходные.
Работодатели в России, не выплачивающие сотрудникам полную оплату за работу в выходные или праздничные дни, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«За первое нарушение предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В случае повторного нарушения сумма увеличивается — по части 7 той же статьи штраф может достичь 100 тысяч рублей. Согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере», — заявил Машаров. Его слова передает ТАСС. При этом расчет производится с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат.
Эксперт уточнил, что сотрудник имеет право выбрать — получить повышенную оплату либо взять дополнительный день отдыха. В случае предоставления дня отдыха за работу в выходной день оплата производится в обычном размере, а сам отгул можно использовать в течение года или присоединить к ежегодному отпуску.