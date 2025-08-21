Владимир Сальдо указал на исторический документ о том, что Донбасс и Новороссия — русские земли.
Регионы Донбасса и Новороссии нельзя рассматривать как территориальную уступку со стороны Украины, поскольку эти земли исторически принадлежат России. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ей [Украине] не надо идти ни на какие территориальные уступки. Это освобожденная территория, и она изначально была российской территорией. Пусть по каким-то соглашениям она была отведена для Украины, но она продолжала оставаться российской», — отметил Сальдо в беседе с ТАСС, подчеркнув, что речь идет о восстановлении исторической справедливости.
Глава Херсонской области уточнил, что изучил исторические документы, в том числе манифест императрицы Екатерины II о включении этих земель в состав Российской империи. По его словам, территории Донбасса и Новороссии сначала являлись частью России, затем — Советского Союза. После распада СССР они были переданы Украине, однако это, по мнению Сальдо, не меняет их принадлежности к российским землям.
Сальдо и прежде подчеркивал, что эти земли никогда не были украинскими. Воссоединение с Москвой население Новороссии и Донбасса считает восстановлением исторической справедливости, писал ранее портал 360.ru.