Глава Херсонской области уточнил, что изучил исторические документы, в том числе манифест императрицы Екатерины II о включении этих земель в состав Российской империи. По его словам, территории Донбасса и Новороссии сначала являлись частью России, затем — Советского Союза. После распада СССР они были переданы Украине, однако это, по мнению Сальдо, не меняет их принадлежности к российским землям.