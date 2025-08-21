Расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством.
В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.