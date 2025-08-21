Ричмонд
Поэт Энтин рассказал, как за 15 минут написал песню «Прекрасное далёко»

Хит из сериала «Гостья из будущего» до сих пор популярен.

Источник: Аргументы и факты

Поэт Юрий Энтин, автор стихов более 600 песен, среди которых «Ничего на свете лучше нету», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была?», «Луч солнца золотого», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», 21 августа отмечает 90-летний юбилей. Накануне в эксклюзивном интервью aif.ru мэтр рассказал, как рождались его хиты.

По словам мэтра, для сериала «Гостья из будущего» режиссер Павел Арсенов заказал ему 10 песен, и поэт отложил другие дела. «А потом оказалось, что он передумал: нужна только одна песня, да и то на титрах, — рассказывает Энтин. — Я разозлился и за 15 минут сочинил “Прекрасное далёко”. Лист от руки с написанным стихотворением кинул режиссёру на стол: “Вот! Крылатов любит такие сладкие стихи, а ты — философские. И переписывать ничего не буду!”».

Спустя 10 лет Энтин узнал, что Арсенов сразу позвонил композитору Евгению Крылатову со словами: «Энтин написал гениальные стихи». «А мне в песне не нравилось несколько строк: “Слышу голос — голос спрашивает строго: “А сегодня что для завтра сделал я?”” Тяжеловато звучит, — продолжает поэт. — Я хотел переделать, но Крылатов кричал: “Не дам в обиду своего любимого поэта!” И пообещал, что напишет музыку так, что это будет мягко звучать».