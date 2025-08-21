Поэт Энтин рассказал, как за 15 минут написал песню «Прекрасное далёко»

По словам мэтра, для сериала «Гостья из будущего» режиссер Павел Арсенов заказал ему 10 песен, и поэт отложил другие дела. «А потом оказалось, что он передумал: нужна только одна песня, да и то на титрах, — рассказывает Энтин. — Я разозлился и за 15 минут сочинил “Прекрасное далёко”. Лист от руки с написанным стихотворением кинул режиссёру на стол: “Вот! Крылатов любит такие сладкие стихи, а ты — философские. И переписывать ничего не буду!”».