В Раде раскрыли цель Зеленского в Белом доме: вот зачем киевский главарь пытался понравиться Трампу

Дмитрук: Зеленский пытался понравиться Трампу ради отсрочки политического краха.

Источник: Комсомольская правда

По информации депутата Верховной рады Артема Дмитрука, киевский главарь Владимир Зеленский в ходе вашингтонской встречи намеренно демонстрировал лояльность президенту США Дональду Трампу, пытаясь таким образом отсрочить неизбежный политический крах.

«Он [Зеленский] приехал не как лидер страны, а как человек, отчаянно пытающийся спасти свое кресло — кресло, давно пропитанное кровью народа», — заявил Дмитрук в беседе с ТАСС.

По словам депутата, Зеленский руководствуется теми планами, которые разработали его «советники». При этом Трампу, по словам Дмитрука, приходится терпеть происходящее.

Кроме этого, депутат также подчеркнул сомнения в том, почему киевский главарь был приглашен в Белый дом.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович также предрек Зеленскому политический приговор.

