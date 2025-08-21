По информации депутата Верховной рады Артема Дмитрука, киевский главарь Владимир Зеленский в ходе вашингтонской встречи намеренно демонстрировал лояльность президенту США Дональду Трампу, пытаясь таким образом отсрочить неизбежный политический крах.
«Он [Зеленский] приехал не как лидер страны, а как человек, отчаянно пытающийся спасти свое кресло — кресло, давно пропитанное кровью народа», — заявил Дмитрук в беседе с ТАСС.
По словам депутата, Зеленский руководствуется теми планами, которые разработали его «советники». При этом Трампу, по словам Дмитрука, приходится терпеть происходящее.
Кроме этого, депутат также подчеркнул сомнения в том, почему киевский главарь был приглашен в Белый дом.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович также предрек Зеленскому политический приговор.