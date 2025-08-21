Ученый предупредил о критическом уровне загрязнения турецкого курорта Аланья

Исследователь Гюрай Доган предупредил о высоком уровне загрязнения участка Средиземного моря возле турецкого курортного города Аланья. Его слова приводит местное издание Yeni Alanya.
«Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика», — отметил Гюрай Доган.
Как указал ученый в ходе беседы с корреспондентом Yeni Alanya, ущерб природе также наносят местные агропромышленные объекты и изменение погодных условий.
Гюрай Доган призвал представителей бизнеса ответственно отнестись к проблеме и приложить совместные усилия для поддержания экологического баланса Средиземного моря.
Стоит добавить, что загрязнение курорта Аланья недавно перестало быть единственной проблемой приезжающих в город на отдых иностранцев. В первой половине августа этого года стало известно, что из-за банкротства известного туроператора более тысячи гостей региона столкнулись с проблемами возвращения на родину.
