Юрист рассказала, могут ли водителей лишить прав за превышение скорости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Превышение скорости на 60 километров в час и более может стать причиной для лишения прав, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк.
«Серьезное превышение скорости (от 60 километров в час) также может стать основанием для лишения (прав — ред.) даже при первом нарушении. Ну, и конечно, за оставление места ДТП лишают до 1,5 года», — рассказала юрист.
Она также отметила, что за пьяную езду или отказ от освидетельствования сразу лишают прав на срок до 2 лет. Также у водителя могу забрать удостоверение за выезд на встречную полосу или железнодорожные пути, хотя в данном случае иногда ограничиваются крупным штрафом.