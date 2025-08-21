В России придумали, как разоблачать фиктивные браки ради ВНЖ: кого коснутся новые меры

От председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой поступило обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с предложением усиления контроля за заключением браков с иностранцами. В числе мер — введение обязательного интервьюирования и тестирования супругов для предотвращения фиктивных браков с целью получения ВНЖ. Копия документа есть у РИА Новости.