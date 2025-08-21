В России придумали, как разоблачать фиктивные браки ради ВНЖ: кого коснутся новые меры

От председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой поступило обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с предложением усиления контроля за заключением браков с иностранцами. В числе мер — введение обязательного интервьюирования и тестирования супругов для предотвращения фиктивных браков с целью получения ВНЖ. Копия документа есть у РИА Новости.
«Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости — ежегодного», — следует из текста письма.
Предлагается обязать пары доказывать реальность брака через предоставление совместных фото, банковских выписок и других доказательств, а также разрешить проверки на дому и опросы окружения.
Лантратова считает, что это остановит нелегальную миграцию, защитит семью и предотвратит легализацию радикалов через фиктивные браки.
Напомним, что с 25 января Россия ввела более жесткие требования к оформлению РВП и ВНЖ для иностранных граждан.