В России придумали, как разоблачать фиктивные браки ради ВНЖ: кого коснутся новые меры

В Госдуме хотят ввести новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ.

Источник: Комсомольская правда

От председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой поступило обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с предложением усиления контроля за заключением браков с иностранцами. В числе мер — введение обязательного интервьюирования и тестирования супругов для предотвращения фиктивных браков с целью получения ВНЖ. Копия документа есть у РИА Новости.

«Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости — ежегодного», — следует из текста письма.

Предлагается обязать пары доказывать реальность брака через предоставление совместных фото, банковских выписок и других доказательств, а также разрешить проверки на дому и опросы окружения.

Лантратова считает, что это остановит нелегальную миграцию, защитит семью и предотвратит легализацию радикалов через фиктивные браки.

Напомним, что с 25 января Россия ввела более жесткие требования к оформлению РВП и ВНЖ для иностранных граждан.