С туристов будут собирать дополнительные деньги на реконструкцию аэропортов

«Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Так, при принятии документа будет введен новый инфраструктурный сбор, который будут взимать с пассажиров. Согласно проекту, платить сбор будут авиакомпании, а оператор инфраструктурного сбора — ФГУП “Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)” будет аккумулировать и использовать сбор», — сообщило ТАСС, ознакомившись с документом. Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.