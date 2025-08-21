В России расширили список заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль

С 1 сентября нельзя садиться за руль из-за расстройств психики и болезни глаз.
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых запрещено управлять транспортными средствами. В список противопоказаний добавлены психические расстройства, а также определенные заболевания глаз. Об этом говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«К числу новых ограничений относятся общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. В перечень также вошли аномалии цветового зрения, в частности частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цвета», — следует из документа.
Указанные заболевания могут существенно повлиять на способность безопасно управлять транспортным средством. Ранее действующий перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для водителей был утвержден в апреле 2025 года. Новые требования обязательно применяются при прохождении медосмотра для получения или замены водительских прав.
С 1 сентября 2025 года российских водителей ждет целый ряд важных нововведений, которые ужесточат правила на дорогах. Среди ключевых изменений — также новый порядок медосвидетельствования на опьянение с увеличенными интервалами между проверками и строгими лимитами на сдачу анализов.