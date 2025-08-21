В России расширили список заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых запрещено управлять транспортными средствами. В список противопоказаний добавлены психические расстройства, а также определенные заболевания глаз. Об этом говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.