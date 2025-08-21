Магнитная буря 21 августа 2025 года: Земля готовится к солнечной активности

Ученые также сообщили, что Земля испытывает влияние корональной дыры размером около 500 тысяч километров, которая вызвала солнечный ветер со скоростью 800−900 км/с. Пик воздействия пришелся на вторник, когда вероятность магнитных бурь средней силы и полярных сияний в европейской части России была максимальной. Несмотря на высокую температуру плазмы (около 500 тысяч градусов), магнитное поле Земли оставалось в умеренно напряженной зоне, не превысив порог бури. Вероятность возмущений составила 65% с уровнем G1-G2.