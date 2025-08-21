Магнитная буря 21 августа 2025 года: Земля готовится к солнечной активности

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 21 августа 2025 года ожидается слабая магнитная буря уровня G1 с индексом Kp=5 и вероятностью возникновения 26%.
Вероятность незначительных геомагнитных возмущений составляет 35%, а спокойного состояния магнитосферы — 39%. Специалисты уточнили, что пик активности придется на период с полуночи до 3 часов утра по Москве, при этом индекс Ap составит около 8, что ниже среднего уровня соседних дней (18 единиц). Эксперты советуют людям, чувствительным к геомагнитным изменениям, следить за своим здоровьем в этот период.
В середине августа 2025 года солнечная активность остается умеренной. Так, 19 августа была зафиксирована вспышка класса C1.3 длительностью 20 минут, а последняя на момент прогноза вспышка C2.5 произошла в 05:18 по Москве и длилась около 30 минут. Индекс F10.7 остается стабильным на уровне 110 единиц.
Ученые также сообщили, что Земля испытывает влияние корональной дыры размером около 500 тысяч километров, которая вызвала солнечный ветер со скоростью 800−900 км/с. Пик воздействия пришелся на вторник, когда вероятность магнитных бурь средней силы и полярных сияний в европейской части России была максимальной. Несмотря на высокую температуру плазмы (около 500 тысяч градусов), магнитное поле Земли оставалось в умеренно напряженной зоне, не превысив порог бури. Вероятность возмущений составила 65% с уровнем G1-G2.
Кроме того, специалисты отметили, что 20 августа около 10 утра по Москве у южного полюса Солнца произошел отрыв крупного протуберанца. Ученые заверили, что его масса в основном ушла в космос, и вероятность воздействия на Землю минимальна. Напомним, что в начале июня 2025 года протуберанец вызвал магнитную бурю, длившуюся почти три дня.
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури — это временные изменения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Они сопровождают человечество на протяжении всей истории, создавая не только полярные сияния, но и влияя на здоровье, работу техники и инфраструктуру.
Причины возникновения магнитных бурь.
Магнитные бури возникают из-за солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца. Вспышки и корональные выбросы массы усиливают этот поток, взаимодействующий с магнитным полем Земли. Интенсивность бурь зависит от солнечной активности, времени года и 11-летнего солнечного цикла.
Влияние на человека.
По данным исследований, магнитные бури могут вызывать головные боли, слабость, раздражительность и нарушения сна, особенно у пожилых людей и лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также возможны тревожность и снижение работоспособности. Однако ученые подчеркивают, что для здоровых людей риски минимальны, а дискомфорт чаще субъективен.