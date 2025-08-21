ВСУ атаковали Донецк ударным беспилотником

Украинские формирования направили на Донецк ударный беспилотный летательный аппарат, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Нападению подвергся Кировский район.
«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 22:45 (20 августа) — г. Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 августа стало известно, что украинский беспилотник атаковал город Светлодарск в ДНР, в результате чего получил тяжелые ранения сотрудник строительной компании.
