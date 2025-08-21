Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Донецк ударным беспилотником

Удар украинского дрона пришёлся по Кировскому району Донецка.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования направили на Донецк ударный беспилотный летательный аппарат, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Нападению подвергся Кировский район.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 22:45 (20 августа) — г. Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа стало известно, что украинский беспилотник атаковал город Светлодарск в ДНР, в результате чего получил тяжелые ранения сотрудник строительной компании.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше