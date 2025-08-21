Ричмонд
Ученые встревожены загрязнениями моря у Аланьи: чем они вызваны

Yeni Alanya: загрязнение Средиземного моря у Аланьи достигло опасных масштабов.

Источник: Комсомольская правда

Профессор университета Акдениз и член правления Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган сообщил, что в этом году уровень загрязнения Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достиг критических показателей.

«В районах от Газипаши до Аланьи наблюдаем значительное загрязнение моря. Это связано с тем, что сельскохозяйственные отходы сбрасываются в реки, а затем оказываются в море», — рассказал эксперт в интервью изданию Antalya Hakk nda.

Ученый указал на отельный мусор и одноразовый пластик с пляжей как ключевые источники загрязнения.

Согласно оценке специалиста, наблюдаемые процессы оказывают негативное влияние на биологическое разнообразие морских и прибрежных экосистем, а также создают риски для стратегического развития туристического кластера региона.

Кроме этого, по словам эксперта, участились жалобы местных жителей и туристов на ухудшение самочувствия, связанное с активным размножением патогенных микроорганизмов в прибрежных водах, особенно в закрытых бухтах.

Накануне KP.RU писал, что со дня Черного моря у берегов Анапы спасатели достали 253 мешка с мазутом.