Ученые встревожены загрязнениями моря у Аланьи: чем они вызваны

«В районах от Газипаши до Аланьи наблюдаем значительное загрязнение моря. Это связано с тем, что сельскохозяйственные отходы сбрасываются в реки, а затем оказываются в море», — рассказал эксперт в интервью изданию Antalya Hakk nda.