Капитан атомного ледокола «Ямала» прокомментировала свое назначение

Свою морскую карьеру она начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневального. Позже работала на торговых судах и получила соответствующее образование. Вернувшись в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана, она стала старшим помощником на «Ямале», а теперь возглавила этот атомоход.