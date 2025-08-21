Капитан атомного ледокола «Ямала» прокомментировала свое назначение

Марина Старовойтова, новый капитан российского атомного ледокола «Ямал», назвала своё назначение «величайшим доверием». Она стала первой женщиной, возглавившей атомный ледокол. Об этом объявили на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию атомной отрасли, которое прошло в Нижнем Новгороде, пишет РИА Новости.
«Это огромная ответственность и большая честь — быть капитаном. Прежде всего, это ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, и перед самой профессией», — отметила Старовойтова в интервью журналистам.
«Это для меня очень значимое событие. Как для меня, так и для истории ледокольного флота», — заявила капитан.
Свою морскую карьеру она начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневального. Позже работала на торговых судах и получила соответствующее образование. Вернувшись в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана, она стала старшим помощником на «Ямале», а теперь возглавила этот атомоход.