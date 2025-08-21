Затмения Луны, Солнца и Венеры произойдут в сентябре

В сентябре произойдут три затмения — Луны, Солнца и Венеры, из которых жители России смогут наблюдать два, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Первым значимым событием станет полное лунное затмение 7 сентября. Полная фаза продлится 1 час 22 минуты — с 20:30 до 21:52 по московскому времени. Во время затмения Луна может приобрести красноватый оттенок. Большая часть территории России и стран СНГ сможет увидеть все фазы этого явления, отметили в планетарии.
Максимальная фаза затмения (1,368) наступит в 21:12 мск. Общее время наблюдения составит около 5,5 часов. Помимо России, затмение будет видно в Антарктиде, Австралии, Океании, Азии, Африке и Европе. Луна в этот момент будет находиться в созвездии Водолея.
19 сентября на светлом небе европейской части России произойдёт затмение Венеры Луной. В Москве Венера скроется за Луной в 15:18 и появится вновь в 16:13 мск, уточнили астрономы.
Третьим событием станет частичное солнечное затмение 21 сентября в созвездии Девы. Максимальная фаза (0,854) наступит в 22:42 мск. Явление будет видно на территории Антарктиды, юга Австралии и в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России и странах Северного полушария это затмение не наблюдается.
