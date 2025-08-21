Затмения Луны, Солнца и Венеры произойдут в сентябре

Первым значимым событием станет полное лунное затмение 7 сентября. Полная фаза продлится 1 час 22 минуты — с 20:30 до 21:52 по московскому времени. Во время затмения Луна может приобрести красноватый оттенок. Большая часть территории России и стран СНГ сможет увидеть все фазы этого явления, отметили в планетарии.