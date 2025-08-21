Кириенко назвал людей самым главным богатством атомной отрасли

Он подчеркнул, что и в прошлом, и сегодня основой успеха остаются люди — учёные, инженеры и рабочие, которые строят атомные станции и внедряют новые разработки. По словам Кириенко, многие из них трудятся без выходных, продолжая работать даже в тот момент, когда страна отмечает юбилей отрасли.