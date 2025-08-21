Ричмонд
Кириенко назвал людей самым главным богатством атомной отрасли

Сотрудники атомной отрасли являются её главным достоянием, отметил Кириенко.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники атомной отрасли являются её главным достоянием, именно они создают уникальные технологии и обеспечивают научные прорывы. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на праздничном концерте, посвящённом 80-летию российской атомной отрасли.

Он подчеркнул, что и в прошлом, и сегодня основой успеха остаются люди — учёные, инженеры и рабочие, которые строят атомные станции и внедряют новые разработки. По словам Кириенко, многие из них трудятся без выходных, продолжая работать даже в тот момент, когда страна отмечает юбилей отрасли.

Заместитель руководителя администрации президента также отметил вклад основателей атомной сферы, мужество разведчиков времён Великой Отечественной войны, добывавших ценную информацию, а также преданность и патриотизм нынешних работников, которые продолжают развивать стратегически важное направление.

Российская атомная отрасль 20 августа отмечает 80-летие со дня основания. В этот день в 1945 году советское руководство приняло решение о создании организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности.

