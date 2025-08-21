Администрация Иркутска подала в суд на подрядчика, который благоустраивал сквер

Подрядчику выдали пять претензий по гарантии, последняя из которых требовала устранения недостатков к 30 июня 2025 года. Однако значительная часть дефектов так и не устранена. Мэрия подала в суд на компанию, чтобы заставить ее выплатить штрафы и выполнить гарантийные обязательства.