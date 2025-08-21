Администрация Иркутска подала в суд на подрядчика, который благоустраивал сквер «Ирис». Территорию привели в порядок в прошлом году. Но спустя время там провалилось плиточное покрытие возле фонтана. Поэтому подачу воды временно приостановили.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, подрядчик выполнял работы с отставанием графика. Объект сдали в декабре 2024 года, а уже в мае текущего года специалисты обнаружили много недочетов.
— Фонтан запустили после устранения основных неисправностей, однако теперь грунт просел. Администрация будет добиваться в судебном порядке полного устранения всех выявленных недостатков, — уточнила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.
Подрядчику выдали пять претензий по гарантии, последняя из которых требовала устранения недостатков к 30 июня 2025 года. Однако значительная часть дефектов так и не устранена. Мэрия подала в суд на компанию, чтобы заставить ее выплатить штрафы и выполнить гарантийные обязательства.