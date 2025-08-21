Поэт Юрий Энтин признался, что не может отличить ямб от хорея

По словам Энтина, в детстве он любил играть в слова-рифмы, потом сочинял пародийные стихи, подражая Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко. «Однажды прочитал эти пародии со сцены в присутствии самих авторов. И один мой сослуживец за руку притащил меня к молодому композитору Геннадию Гладкову, который искал поэта-соавтора», — вспоминает Энтин.