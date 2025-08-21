Поэт Юрий Энтин признался, что не может отличить ямб от хорея

Поэт Юрий Энтин, автор стихов более 600 песен, среди которых «Ничего на свете лучше нету», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была?», «Луч солнца золотого», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», 21 августа отмечает 90-летний юбилей.
Накануне в эксклюзивном интервью aif.ru мэтр рассказал, что нигде не учился писать стихи. «До сих пор не отличаю ямб от хорея, не могу запомнить, где ударные, где безударные», — признался Энтин.
«Я по профессии учитель истории, после института работал в школе, — продолжает Юрий Сергеевич. — Есть и второе образование — Полиграфический институт, редакторский факультет, — которое помогло мне устроиться на фирму грамзаписи “Мелодия”, где я возглавил детскую редакцию. Редактировал чужие стихи, но всегда мечтал сам стать автором».
По словам Энтина, в детстве он любил играть в слова-рифмы, потом сочинял пародийные стихи, подражая Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко. «Однажды прочитал эти пародии со сцены в присутствии самих авторов. И один мой сослуживец за руку притащил меня к молодому композитору Геннадию Гладкову, который искал поэта-соавтора», — вспоминает Энтин.
Именно с композитором Гладковым Энтин написал песни для мультфильма «Бременские музыканты». Успех у мультфильма был поразительный. Пластинки с музыкальными сказками «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов» выходили миллионными тиражами.
«Моя мечта самому стать автором сбылась в 33 года», — заключил поэт.