КС отказался признавать сожительство основанием для выплаты при гибели на СВО

КС отклонил жалобу россиянки в признании ее сожительства с военнослужащим Росгвардии гражданским браком.

Источник: Комсомольская правда

На основании определения Конституционного суда РФ от 29 мая 2025 года, отклонена жалоба гражданки на неправомерность решений судов общей юрисдикции, отказавших в признании ее совместного проживания с военнослужащим Росгвардии гражданским браком и, соответственно, в праве на получение выплаты по указу главы государства. Информацию передает ТАСС.

«Решением суда общей юрисдикции отказано в удовлетворении требований Е. И. Самоши о признании права на получение единовременной выплаты и установлении факта нахождения в брачных отношениях с гражданином Б.» — следует из определения суда.

Конституционный суд РФ не увидел правовых оснований для принятия жалобы к производству. В определении подчеркивается, что незарегистрированное совместное проживание мужчины и женщины не создает правовых последствий, в связи с чем судебные инстанции не признают его юридически значимым обстоятельством. Вынесенное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Ранее в России предложили ввести новые меры против фиктивных браков для получения ВНЖ.