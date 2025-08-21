КС отказался признавать сожительство основанием для выплаты при гибели на СВО

На основании определения Конституционного суда РФ от 29 мая 2025 года, отклонена жалоба гражданки на неправомерность решений судов общей юрисдикции, отказавших в признании ее совместного проживания с военнослужащим Росгвардии гражданским браком и, соответственно, в праве на получение выплаты по указу главы государства. Информацию передает ТАСС.
«Решением суда общей юрисдикции отказано в удовлетворении требований Е. И. Самоши о признании права на получение единовременной выплаты и установлении факта нахождения в брачных отношениях с гражданином Б.» — следует из определения суда.
Конституционный суд РФ не увидел правовых оснований для принятия жалобы к производству. В определении подчеркивается, что незарегистрированное совместное проживание мужчины и женщины не создает правовых последствий, в связи с чем судебные инстанции не признают его юридически значимым обстоятельством. Вынесенное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
