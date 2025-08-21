КС отказался признавать сожительство основанием для выплаты при гибели на СВО

Конституционный суд РФ не увидел правовых оснований для принятия жалобы к производству. В определении подчеркивается, что незарегистрированное совместное проживание мужчины и женщины не создает правовых последствий, в связи с чем судебные инстанции не признают его юридически значимым обстоятельством. Вынесенное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.