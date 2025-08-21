Врач назвала безопасную порцию чипсов для детей

По словам эксперта, главная угроза для детей заключается не только в соли и жирах, а в формировании нездоровых пищевых привычек. Если чипсы часто появляются на семейном столе, ребенок начинает воспринимать их как норму питания. Это может привести к ожирению и хроническим болезням во взрослом возрасте.