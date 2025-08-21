Врач назвала безопасную порцию чипсов для детей

Чипсы — лакомство, которое при частом употреблении они могут нанести серьезный вред здоровью. Д.м.н., старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России Елена Павловская назвала KP.RU допустимую для здоровью порцию закуски для детей.
— Маленькая упаковка раз в месяц практически безвредна для здорового ребенка. Проблема с чипсами состоит еще и в том, что у упаковок зачастую — огромные размеры, рассчитанные на несколько человек, — отметила врач.
По словам эксперта, главная угроза для детей заключается не только в соли и жирах, а в формировании нездоровых пищевых привычек. Если чипсы часто появляются на семейном столе, ребенок начинает воспринимать их как норму питания. Это может привести к ожирению и хроническим болезням во взрослом возрасте.
Павловская добавила, что полные запреты на чипсы вряд ли помогут. Подростки все равно найдут способ купить их. Но изменить ситуацию можно. Родители должны формировать правильные привычки питания дома и объяснять детям, почему вредные продукты не должны становиться постоянной едой.