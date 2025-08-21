Мужчину на Украине оштрафовали из-за секса с женой против ее воли

Суд оштрафовал мужчину на Украине из-за секса с супругой. Житель Харьковской области принуждал жену к интиму против ее воли, сообщило издание «Страна.ua».
Женщина вызвала сотрудников полиции и обвинила супруга в домашнем насилии сексуального характера.
Лозовской суд Харьковской области признал украинца виновным и оштрафовал его на 340 гривен (662 рубля). Также он должен выплатить 605 гривен судебного сбора.
Отмечается, что на заседание мужчина не явился, дело рассматривали без его присутствия, передает «Лента.ру».
