Мужчину на Украине оштрафовали из-за секса с женой против ее воли

В июле в подмосковных Котельниках охранник, возвращавшийся с вахты, лишился 240 тысяч рублей после отказа заниматься сексом с незнакомой женщиной в туалете на автовокзале в Москве. Он познакомился с девушкой, после чего они вместе решили выпить алкоголь. Находясь в опьянении, новая знакомая предложила мужчине заняться сексом в туалете, он отказался. После этого он уснул, а когда проснулся, девушки уже не было рядом.