Мошенники используют доски бесплатных объявлений, предупредил юрист

«Итог почти всегда одинаков. Это оформленные на жертву и мгновенно обналиченные кредиты и займы. Полное опустошение банковских счетов и электронных кошельков. В наиболее тяжелых случаях — переоформление прав на квартиру или иную недвижимость по бросовой цене или даже “в дар”, пока человек не понимает, что подписал», — предупредил Хаминский.