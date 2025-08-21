Мошенники используют доски бесплатных объявлений, предупредил юрист

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники регистрируют на платформах с бесплатными объявлениями аккаунты на подставных лиц и выманивают у граждан паспортные данные и коды доступа к банкам, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Мошенники, регистрируя аккаунты на подставных лиц, создают видимость надежности. Они делают ожидаемое предложение, а затем мастерски подводят человека к фатальным действиям. Схема обмана проста и цинична: под предлогом оформления услуг, проверки данных или гарантийного взноса у жертвы выманивают паспортные данные, логины и пароли от портала “Госуслуг”, коды доступа к банковским счетам или мобильному банку. Иногда просят подписать “формальные” документы электронной подписью, полученной через “Госуслуги”, — рассказал Хаминский.
Как подчеркнул юрист, ключевое отличие такой схемы от «холодных» звонков заключается в том, что жертва сама ищет легкое решение проблемы и активно откликается на объявление мошенников.
«Итог почти всегда одинаков. Это оформленные на жертву и мгновенно обналиченные кредиты и займы. Полное опустошение банковских счетов и электронных кошельков. В наиболее тяжелых случаях — переоформление прав на квартиру или иную недвижимость по бросовой цене или даже “в дар”, пока человек не понимает, что подписал», — предупредил Хаминский.
Юрист обратил внимание, что предлагаемые злоумышленниками услуги, обещающие решить проблемы с госорганами, списать законные долги или «почистить» кредитную историю, изначально незаконны. Он отметил, что «свой человек» в инстанции не будет давать объявление на Avito, и только мошенники будут предлагать жертве передать кому-либо паспортные данные или доступы к аккаунтам и банкам.
«Единственный действенный выход — тотальная, сплошная модерация всех объявлений самими сервисами. Пока платформы не начнут жестко фильтровать контент и блокировать подозрительные аккаунты до публикации, волна такого обмана будет только нарастать. Доверчивость и надежда на чудо — главные союзники аферистов. Необходимо помнить, если решение кажется слишком простым и быстрым — это ловушка», — заключил Хаминский.