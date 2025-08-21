Ричмонд
В домах Ленинского и Октябрьского округов 21 августа отключат горячую воду

На тепловой сети будут проводить ремонт, чтобы избежать аварийной ситуации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В некоторых домах Правобережного округа 21 августа отключат горячую воду. Как сообщает оператор тепловых сетей, временные неудобства возникнут из-за ремонта на сетях, чтобы избежать аварийной ситуации.

— Проведем работы по улицам Розы Люксембург, 245, Байкальская, 260, Горная, 12, — уточняется в сообщении.

Так, в Ленинском округе горячей воды не будет с 9:00 до 16:00. Жителям улицы Байкальская придётся греть воду до 16 часов. Еще по нескольким адресам Октябрьского округа подачу водоснабжения прекратят с 9 утра до 19 вечера.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.