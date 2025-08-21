В домах Ленинского и Октябрьского округов 21 августа отключат горячую воду

В некоторых домах Правобережного округа 21 августа отключат горячую воду. Как сообщает оператор тепловых сетей, временные неудобства возникнут из-за ремонта на сетях, чтобы избежать аварийной ситуации.
— Проведем работы по улицам Розы Люксембург, 245, Байкальская, 260, Горная, 12, — уточняется в сообщении.
Так, в Ленинском округе горячей воды не будет с 9:00 до 16:00. Жителям улицы Байкальская придётся греть воду до 16 часов. Еще по нескольким адресам Октябрьского округа подачу водоснабжения прекратят с 9 утра до 19 вечера.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.