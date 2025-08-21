«Мир глазами сердца»: тяжелобольные дети в Новосибирске нарисовали картины

«Мы впервые проводим такую акцию в надежде, что эта инициатива станет доброй традицией. На аукцион приглашаем как постоянных попечителей Фонда, так и новых друзей, кто хотел бы участвовать в благотворительности через искусство. Давайте учиться на примере этого проекта творить добро, создавая красоту и праздник. Все средства от аукциона будут направлены на помощь детям с диагнозом ДЦП и онкологическими заболеваниями», — рассказала директор фонда Ксения Алешина.