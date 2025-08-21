«Мир глазами сердца»: тяжелобольные дети в Новосибирске нарисовали картины

В середине августа в новосибирском центре культуры ЦК19 известные художники встретились с детьми, которые борются с серьёзными заболеваниями. В результате были созданы произведения искусства, которые скоро должны уйти с молотка.
«Хочу нести добро».
Волонтёры благотворительного фонда «Завтра будет» регулярно помогают тяжелобольным детям. На этот раз добровольцы провели уникальное мероприятие под названием «Мир глазами сердца».
12 августа 17 подопечных фонда в течение четырёх часов работали совместно с известными новосибирскими художниками над созданием картин, панно и художественных коллажей. Эта цепочка непрерывна: сначала ребятам помогали более старшие наставники, теперь же они сами творят совместно с малышами. Подростки говорят, что от такого соавторства им самим становится легче на душе.
«Хочется нести добро и помогать, чтобы у всех детей всё было хорошо», — рассказала 14-летняя подопечная фонда Саша Дунаева.
С детьми работала целая плеяда талантливых художников. Среди них Тимур Гуляев, Людмила Руденко, Людмила Шляга, Татьяна Пейпан, Евгений Кирьянов, Сергей Мосиенко, Полина Олюшкина, Марина Артюхова и Полина Горшкова. Член Союза журналистов России и одновременно Союза художников СССР признался, что творцы и сами чему-то учатся у малышей.
«Мы у детей учимся, потому что их непосредственность, их отсутствие жизненного опыта, оно всегда, как откровение выливается на лист», — говорит художник-график Сергей Мосиенко.
Уйдут с молотка.
В необычной творческой мастерской художниками и детьми было создано 17 уникальных художественных произведений. А 11 сентября этого года авторские работы известных художников и скульпторов Новосибирска будут выставлены на закрытом аукционе фонда «Завтра будет».
«Мы впервые проводим такую акцию в надежде, что эта инициатива станет доброй традицией. На аукцион приглашаем как постоянных попечителей Фонда, так и новых друзей, кто хотел бы участвовать в благотворительности через искусство. Давайте учиться на примере этого проекта творить добро, создавая красоту и праздник. Все средства от аукциона будут направлены на помощь детям с диагнозом ДЦП и онкологическими заболеваниями», — рассказала директор фонда Ксения Алешина.
Всех желающих приобрести необычные произведения искусства в сентябре приглашают на аукцион. Однако заявки следует подать заранее, так как количество участников ограничено.
Справка МК. Благотворительный фонд «Завтра будет» был открыт в 2021 году, оказывает адресную поддержку и системную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Цель Фонда — сопровождать подопечного и его семью от постановки диагноза до выздоровления.
За 4 года работы фонд оказал помощь 8 тысячам человек. Адресную помощь получили более 300 детей. Команда фонда составляет 15 человек. Это психологи, дефектологи, нейропсихологи, арт-терапевты, художники, логопеды и другие. Фонду помогают более 100 волонтёров.