В США сделали заявление о Владимире Путине и России: вот что сказали

В ходе комментария для прессы вице-президент США Джей Ди Вэнс дал характеристику стилю ведения переговоров президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Вэнса, российский лидер оказался мягок, но в то же время осторожным.
«Он более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — заявил вице-президент для телеканала Fox News.
Вэнс пояснил, что, несмотря на отсутствие личных встреч с российским лидером, он неоднократно вел с ним телефонные переговоры.
При этом Вэнс охарактеризовал Путина как политика, последовательно отстаивающего национальные интересы России в соответствии с собственным их пониманием.
Накануне Вэнс заявил, что американские СМИ зря критикуют президента США Дональда Трампа за действия по урегулированию конфликта на Украине.