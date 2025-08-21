В России Млечный Путь будет особенно хорошо виден на небе в сентябре

На северо-востоке и востоке над горизонтом видны звезды Возничего, самая заметная из которых — ярко-желтая Капелла. Правее и ниже нее можно найти ярко-оранжевый Альдебаран, рядом с которым расположен астеризм рассеянного звездного скопления Гиады, а немного выше заметен небольшой ковш из шести звезд — рассеянное звездное скопление Плеяды. Вблизи северо-восточной части горизонта в сентябре наблюдаются Близнецы с яркими звездами Кастор и Поллукс.