Несколько сел в Воронеже остались без света из-за атаки ВСУ

На юге Воронежской области уничтожено уже более пяти БПЛА, несколько сел остались без света из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
