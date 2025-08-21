Ричмонд
Несколько сел в Воронеже остались без света из-за атаки ВСУ

На юге Воронежской области уничтожено уже более пяти БПЛА, несколько сел остались без света из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Срочная новость.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
