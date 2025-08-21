В США обозначили позицию по Украине: вот что там требуют для прекращения конфликта

Администрация США воздерживается от принятия конкретных обязательств в отношении Украины до тех пор, пока не будет четко определены условия прекращения конфликта. Такая позиция была озвучена вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
«Соединенные Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить конфликт», — рассказал Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.
Вице-президент США подчеркнул, что позиция Вашингтона гибкая и может быть пересмотрена по итогам дипломатических консультаций.
При этом Вэнс добавил, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает на ключевую роль европейских стран в разрешении украинского кризиса.
Накануне Вэнс подтвердил намерения Трампа достичь мирного соглашения по Украине.