В США обозначили позицию по Украине: вот что там требуют для прекращения конфликта

Вэнс: США не будут брать на себя обязательства по Украине без понимания условий.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США воздерживается от принятия конкретных обязательств в отношении Украины до тех пор, пока не будет четко определены условия прекращения конфликта. Такая позиция была озвучена вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Соединенные Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить конфликт», — рассказал Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

Вице-президент США подчеркнул, что позиция Вашингтона гибкая и может быть пересмотрена по итогам дипломатических консультаций.

При этом Вэнс добавил, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает на ключевую роль европейских стран в разрешении украинского кризиса.

Накануне Вэнс подтвердил намерения Трампа достичь мирного соглашения по Украине.

