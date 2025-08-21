Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам компенсируют усыпление заболевших свиней

Эти меры необходимы при борьбе с эпидемией.

Эти меры необходимы при борьбе с эпидемией.

В Новосибирской области правительство реализует комплекс мер по двум ключевым направлениям, нацеленным на ликвидацию эпидемиологической угрозы среди свиней, выращиваемых в сельскохозяйственных хозяйствах. В ряде районов области, включая Кыштовский, Татарский, Чановский и Северный, осуществляется принудительное изъятие и утилизация свиней.

По информации, предоставленной региональным ветеринарным управлением, данная радикальная мера обусловлена необходимостью остановить дальнейшее распространение потенциально опасной инфекции. Хотя конкретный диагноз пока не разглашается, и режим чрезвычайной ситуации не введен, в регионе действуют карантинные ограничения. Собственникам свиней, подлежащих уничтожению, полагается денежная компенсация.

Размер выплат установлен в размере 147,9 рубля за каждый килограмм живого веса животного или 416,78 рубля за килограмм продукции в убойном весе.

Для оформления компенсационных выплат необходимо подать соответствующее заявление в районное ветеринарное управление. Финансовые средства будут перечислены в течение тридцати дней с момента предоставления полного пакета требуемых документов.