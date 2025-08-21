Новосибирцам компенсируют усыпление заболевших свиней

В Новосибирской области правительство реализует комплекс мер по двум ключевым направлениям, нацеленным на ликвидацию эпидемиологической угрозы среди свиней, выращиваемых в сельскохозяйственных хозяйствах. В ряде районов области, включая Кыштовский, Татарский, Чановский и Северный, осуществляется принудительное изъятие и утилизация свиней.