Раскрыто, что придумали мошенники, чтобы жертва не бросала трубку

«Если кто-то звонит вам и представляется сотрудником правоохранительных органов или органов государственной власти, уточните его должность, звание, орган власти и подразделение, а затем сами обратится туда с вопросом, существует ли такой сотрудник на самом деле, и как с ним можно связаться», — заключил эксперт.