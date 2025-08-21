В России обновили список противопоказаний к вождению авто: вот кому теперь нельзя садиться за руль

Уточняется, что теперь в обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами включены расстройства аутистического спектра (включая синдромы Ретта и Аспергера), а также нарушения цветовосприятия — частичная цветовая слепота и аномалии распознавания красного и зелёного спектров.