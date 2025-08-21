В России обновили список противопоказаний к вождению авто: вот кому теперь нельзя садиться за руль

С 1 сентября вступают в силу обновленные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. В перечень добавлены новые заболевания, включая психические расстройства и патологии органов зрения. Соответствующий нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что теперь в обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами включены расстройства аутистического спектра (включая синдромы Ретта и Аспергера), а также нарушения цветовосприятия — частичная цветовая слепота и аномалии распознавания красного и зелёного спектров.
Напомним, что обновленная классификация медицинских требований к водителям, содержащая три категории (показания, противопоказания и ограничения), была утверждена правительством в апреле.
