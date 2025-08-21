Приставы не смогли взыскать долги у актера «Бригады»

Ранее, в июне 2024 года, сообщалось, что судебные приставы уже разыскивали Дмитрия Дюжева из-за долгов за коммунальные услуги на общую сумму около 44 тысяч рублей, а Московский городской суд назначил ему административный штраф за уклонение от исполнения наказания. Тогда также отмечалось, что актер не оплатил счета за газ, электроэнергию и отопление, а его местонахождение установить не удавалось.