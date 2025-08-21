Приставы не смогли взыскать долги у актера «Бригады»

Сумма долга актера превышает 21 тысячу рублей.
Заслуженный артист России и звезда фильма «Бригада» Дмитрий Дюжев избежал взыскания долга за коммунальные услуги в размере более 21 тысячи рублей из-за невозможности установить его местонахождение. Об этом стало известно из судебных и других материалов.
«Актер не оплатил в установленный срок задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга превышает 21 тысячу рублей. На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство. Из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены», — сообщает ТАСС после ознакомления с документами.
Дело прекратили из-за пункта 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве». В службу судебных приставов документы о неуплате долга поступили от мирового судьи Астрахани.
Дмитрий Дюжев прославился благодаря своим работам в кинолентах «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», а также в телесериале «Бригада». В 2018 году актер был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации.
Ранее, в июне 2024 года, сообщалось, что судебные приставы уже разыскивали Дмитрия Дюжева из-за долгов за коммунальные услуги на общую сумму около 44 тысяч рублей, а Московский городской суд назначил ему административный штраф за уклонение от исполнения наказания. Тогда также отмечалось, что актер не оплатил счета за газ, электроэнергию и отопление, а его местонахождение установить не удавалось.